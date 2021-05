Stand: 13.05.2021 20:24 Uhr Rom: Zverev weiter, Kerber raus

Vier Tage nach seinem Turniersieg in Madrid hat der Hamburger Alexander Zverev beim nächsten Tennis-Masters in Rom mit einem starken Comeback das Viertelfinale erreicht. Die deutsche Nummer eins setzte sich am Donnerstagabend mit 4:6, 6:3, 6:4 gegen den Japaner Kei Nishikori durch. In der Runde der letzten Acht trifft er auf den Spanier Rafael Nadal. Dagegen ist die Angelique Kerber im Achtelfinale gescheitert. Die Kielerin verlor gegen die Lettin Jelena Ostapenko mit 6:4, 3:6, 4:6. | 13.05.2021 20:22