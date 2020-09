Stand: 15.09.2020 12:37 Uhr

Rom: Kerber scheitert in der ersten Runde

Angelique Kerber ist beim WTA-Turnier in Rom schon in der ersten Runde klar gescheitert. Die frühere Weltranglistenerste aus Kiel unterlag der ungesetzten Tschechin Katerina Siniakova glatt mit 3:6, 1:6. Siniakova, Nummer 61 der Welt, attackierte immer wieder den zweiten Aufschlag Kerbers, der fünf Doppelfehler unterliefen. Auch Julia Görges (Bad Oldesloe) hatte ihr Auftaktmatch in Rom verloren. | 15.09.2020 12:26