Robert-Enke-Stiftung: Förderpreis für THW und Holstein Kiel

Handball-Bundesligist THW Kiel und Fußball-Zweitligist Holstein Kiel sind von der Robert-Enke-Stiftung mit dem "Förderpreis seelische Gesundheit im Nachwuchsleistungssport" ausgezeichnet worden. Mit dem mit 2.500 Euro dotierten Förderpreis wird die sportpsychologische Arbeit von Dr. Inga Hahn (THW) und Dr. Alexandra Hildebrandt (Holstein) gewürdigt, die sich um die Nachwuchssportler, Eltern und Trainer mental betreuen. Beide Clubs bündeln diese Tätigkeit seit 18 Monaten im "Point of Talents" am Campus in Altenholz.| 14.07.2023 08:03