Stand: 26.08.2020 19:44 Uhr

Rittner: "Kerber eine Art Wundertüte"

Deutschlands Damentennis-Chefin Barbara Rittner traut Angelique Kerber bei den US Open (31. August bis 13. September) "alles" zu. "Natürlich ist es schwer, ohne jede Matchpraxis in ein Grand-Slam-Turnier zu gehen. Aber Angie ist sehr erfahren und sie hat dieses Mal absolut keinen Druck. Sie ist so etwas wie eine Art Wundertüte", erklärte Rittner. Die Kielerin Kerber bestreitet in New York erstmals seit ihrem Achtelfinal-Aus im Januar bei den Australian Open wieder ein Match. | 26.08.2020 19:42