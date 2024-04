Stand: 26.04.2024 13:35 Uhr Ringer führt Halbmarathon-Team bei der Leichtathletik-EM in Rom an

Europameister Richard Ringer aus dem niedersächsischen Rehlingen und Marathon-Rekordhalter Amanal Petros (Berlin) führen das deutsche Team für den Halbmarathon bei der EM in Rom (7. bis 12. Juni) an. Insgesamt nominierte der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) am Freitag zwölf Athletinnen und Athleten. Neben den Entscheidungen bei Frauen und Männern stehen auch zwei Teamwettbewerbe auf dem Programm. Für die Teams wurden die Hannoveraner Hendrik Pfeiffer bei den Männern und Esther Pfeiffer bei den Frauen nominiert. In Olympia-Jahren wird bei einer EM "nur" der Halbmarathon gelaufen. | 26.04.2024 13:35