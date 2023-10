Stand: 24.10.2023 19:02 Uhr "Riesenehre": Popp freut sich über Scholz-Besuch

Nationalmannschaftskapitänin Alexandra Popp hat sich über den Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz im Trainingslager der DFB-Frauen gefreut. "Es ist eine Riesenehre, dass der Bundeskanzler den Weg zu uns auf sich genommen hat. Das ist eine große Wertschätzung", sagte die Wolfsburgerin. Für Scholz war es schon die dritte Begegnung mit der DFB-Auswahl. Die Frauen-Nationalmannschaft tritt im Rahmen der Nations League am Freitag gegen Wales (17.45 Uhr, live im Ersten) und am Dienstag gegen Island an (20 Uhr). | 24.10.2023 19:02