Stand: 21.01.2025 13:33 Uhr Reparaturarbeiten dauern an - Weiteres Pinguins-Spiel verlegt

Wegen der andauernden Reparaturarbeiten aufgrund eines Lecks an der Ammoniak-Leitung in der Eisarena musste ein weiteres Heimspiel der Fischtown Pinguins Bremerhaven in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verlegt werden. Die für den 28. Januar vorgesehene Partie gegen die Adler Mannheim findet erst am 25. Februar statt (18.30 Uhr). Am vergangenen Freitag war das Spiel gegen Tabellenführer ERC Ingolstadt nach dem ersten Drittel wegen des Schadens abgebrochen und später mit drei Punkten und 5:0 Toren für die Gäste gewertet worden. Ergebnisse und Tabelle | 21.01.2025 13:33