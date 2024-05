Stand: 29.05.2024 21:28 Uhr Relegation zur Dritten Liga: Hannover 96 II verliert Hinspiel in Würzburg

Hannover 96 II hat im Relegations-Hinspiel um dem Aufstieg in die 3. Fußball-Liga eine Niederlage hinnehmen müssen. Der Meister der Regionalliga Nord unterlag bei den Würzburger Kickers, dem Meister der Regionalliga Bayern, am Mittwochabend mit 0:1 (0:1). Den einzigen Treffer der Partie erzielte Ivan-Leon Franjic per Freistoß in der 22. Minute. Das Rückspiel findet am kommenden Sonntag (13.30 Uhr) in Hannover statt. | 29.05.2024 21:20