Stand: 09.03.2021 17:38 Uhr Reitverband plant Weltcup-Finale

Trotz des Ausbruchs einer aggressiven Herpes-Variante hält der Pferdesport-Weltverband FEI am Weltcup-Finale für Dressur und Springen am ersten April-Wochenende fest. "Unsere Absicht ist es, das Finale in Göteborg durchzuführen", sagte FEI-Generalsekretärin Sabrina Ibáñez. "Wir wissen, dass die Sportler es wollen." Wegen der rasanten Verbreitung des Virus hat die FEI in Deutschland und neun weiteren Ländern alle internationalen Turniere bis zum 28. März untersagt. Schweden gehört nicht dazu. | 09.03.2021 17:38