Stand: 17.11.2020 14:08 Uhr Reitturnier in Neumünster bleibt im Terminkalender

Die Veranstalter der VR Classics wollen an dem internationalen Reitturnier in Neumünster festhalten. "Dafür kämpfen wir", hieß es in einer Pressemitteilung. Vom 18. bis zum 21. Februar sollen in den Holstenhallen wieder ein Dressur-Weltcup und ein internationales Springen stattfinden. "Ein reines Geisterturnier wollen wir nicht, aber das, was denkbar und möglich ist, wollen wir weiter verfolgen und nicht voreilig fallen lassen", sagte Organisationschefin Bettina Schockemöhle. Auch Zuschauer sind vorgesehen. | 17.11.2020 14:06