Stand: 16.07.2021 08:31 Uhr Reiten: Neustrelitzer Heineking einziger deutscher Starter

In den USA startet am Wochenende eine neue Reitsport-Serie mit Millionen-Preisgeld. Die Major League Show Jumping umfasst bis Dezember zehn Stationen in den USA, Kanada und Mexiko. Das Preisgeld umfasst nach Veranstalterangaben sieben Millionen US-Dollar (5,9 Millionen Euro). Einziger deutscher Starter ist Christian Heineking. Der 41-Jährige aus Neustrelitz lebt seit mehreren Jahren in Texas. Die erste Etappe der Serie ist Traverse City in Michigan. | 16.07.2021 08:28