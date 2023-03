Stand: 21.03.2023 08:34 Uhr Reiten: Hamburger Derby erhöht das Preisgeld

Das Deutsche Spring- und Dressur-Derby in Hamburg gehört zwar nicht mehr zur Global Champions Tour und Riders Tour, bleibt aber ein Fünf-Sterne-Reitturnier und erhöht in diesem Jahr sogar die Dotierung beim namensgebenden Derby am Sonntag auf 153.000 Euro. Das bestätigte Veranstalter Volker Wulff: "Ohne Serien können wir unser eigenes Profil stärken. Vom Preisgeld her werden wir mit 300.000 Euro genauso viel im Großen Preis am Sonnabend ausschütten wie letztes Jahr mit der Tour." Der Turnier-Organisator erwartet vom 18. bis 21. Mai "wieder ein absolutes Weltklasse-Starterfeld, zumal es an dem Wochenende kein anderes Turnier auf diesem Niveau gibt". | 21.03.2023 08:33