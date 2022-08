Stand: 06.08.2022 17:55 Uhr Reit-WM: Deutsche Dressur-Equipe zunächst auf Platz zwei

Die deutsche Dressur-Equipe liegt bei der WM in Herning im ersten Zwischenklassement auf Platz zwei hinter Gastgeber Dänemark. Als erste deutsche Reiterin ging die zweimalige Vielseitigkeits-Europameisterin Ingrid Klimke (Münster) mit Franziskus auf das Viereck, ihre tadellose Vorstellung im Grand Prix wurde mit der persönlichen Bestnote von 75,683 Prozentpunkten belohnt. Die Entscheidung fällt im zweiten Teil am Sonntag, dann starten für Deutschland die siebenmalige Olympiasiegerin Isabell Werth (Rheinberg) mit Quantaz und der zweimalige deutsche Vizemeister Fredric Wandres (Hagen a.T.W.) mit Duke of Britain. | 06.08.2022 17:55