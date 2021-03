Stand: 01.03.2021 15:26 Uhr Reinkind weitere drei Jahre beim THW Kiel

Nächste Vertragsverlängerung bei Handball-Rekordmeister THW Kiel: Nach Hendrik Pekeler und Niclas Ekberg hat auch Harald Reinkind ein neues Arbeitspapier bei den "Zebras" unterschrieben. Wie der Club am Montag mitteilte, bleibt der norwegische Rückraumspieler drei weitere Jahre bis zum 30. Juni 2024 in Kiel. "Harald ist beim THW Kiel zu einem Weltklasse-Spieler gereift. Ich bin froh, dass es uns gelungen ist, mit ihm eine der Säulen unseres Spiels an uns zu binden", sagte THW-Coach Filip Jicha über den Linkshänder, der 2018 von den Rhein-Neckar Löwen an die Förde gekommen war. | 01.03.2021 15:25