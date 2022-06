Stand: 13.06.2022 20:31 Uhr Regionalligist Bremer SV holt DDR-Torjäger Gütschow als Trainer

Regionalliga-Aufsteiger Bremer SV hat den früheren DDR-Nationalspieler und -Torschützenkönig Torsten Gütschow als neuen Trainer verpflichtet. Das gab der DFB-Pokal-Gegner des FC Schalke 04 am Montagabend bekannt. Der 60-Jährige trainierte zuletzt Budissa Bautzen und die TSG Neustrelitz in der Regionalliga und ist auch in Norddeutschland kein Unbekannter. In der Saison 1994/95 spielte er für Hannover 96. 2003/04 trainierte er mit dem FC Oberneuland schon einmal einen Bremer Club. "Torsten Gütschow hat bei seinen bisherigen Stationen immer aus wenig ganz viel gemacht. Er steht für Teamspirit, Leidenschaft, Kommunikation", sagte der sportliche Leiter des BSV, Ralf Voigt. | 13.06.2022 20:22