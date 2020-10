Stand: 03.10.2020 17:47 Uhr Regionalliga: Wolfsburg II verliert, Werder II siegt

Der VfL Wolfsburg II hat in der Fußball-Regionalliga Nord den Sprung an die Tabellenspitze der Gruppe Süd verpasst. Die U23 unterlag beim SSV Jeddeloh II mit 1:2 (0:1). Werder Bremen II gewann derweil beim HSC Hannover mit 1:0 (1:0) und ist damit vorläufig erster Verfolger des Tabellenführers TSV Havelse, der am Freitagabend mit 1:2 (1:0) beim BSV Rehden verloren hatte. Vorbeiziehen können entweder noch der VfB Oldenburg oder Hannover 96 II, die am Sonntag (15 Uhr) aufeinandertreffen. In der Gruppe Nord hatte am Freitag Tabellenführer SC Weiche Flensburg 08 beim 1:2 (0:0) gegen den HSV II seine erste Saisonniederlage kassiert. Ergebnisse und Tabelle | 03.10.2020 17:35