Stand: 21.02.2025 21:46 Uhr Regionalliga: Werder II siegt, VfB Lübeck verliert Heimspiel

In der Fußball-Regionalliga Nord hat der VfB Lübeck am Freitagabend sein Heimspiel gegen die SV Drochtersen/Assel mit 0:1 (0:0) verloren. Der Bremer SV feierte im Abstiegskampf einen wichtigen Erfolg: Sie gewannen beim SSV Jeddeloh II mit 2:1 (1:0). Die U23 von Werder Bremen siegte zudem mit 3:1 (2:1) in Lohne. Ergebnisse und Tabelle | 21.02.2025 21:46