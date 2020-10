Stand: 24.10.2020 16:07 Uhr Regionalliga: Werder Bremen II siegt in Wolfsburg

Werder Bremen II hat in der Fußball-Regionalliga Nord die Tabellenführung in der Gruppe Süd übernommen. Die U23 des Bundesligisten gewann beim VfL Wolfsburg II mit 2:1 (1:1) und überflügelte damit zumindest vorläufig den TSV Havelse und den BSV Rehden, die beide ihre Partien am Sonntag austragen. Eren Dinkci (24., 54.) erzielte beide Treffer für die Hanseaten, Omar Marmoush (19.) hatten den VfL zuvor in Führung gebracht. In der Gruppe Nord feierte Phönix Lübeck beim 2:1 (1:0) gegen Holstein Kiel II ebenso einen Heimsieg wie das bisherige Tabellenschlusslicht Heider SV beim 2:0 (2:0) gegen Teutonia Ottensen. Ergebnisse und Tabelle | 24.10.2020 16:06