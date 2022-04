Stand: 03.04.2022 17:49 Uhr Regionalliga: VfB Oldenburg weiter einsame Spitze

Der VfB Oldenburg zieht in der Meisterrunde der Fußball-Regionalliga-Nord einsam seine Kreise an der Tabellenspitze. Am vierten Spieltag kamen die Niedersachsen bei Drittliga-Absteiger VfB Lübeck zu einem 2:1-Erfolg. Weiche Flensburg schaffte durch ein 4:0 beim VfV 06 Hildesheim den Sprung auf Platz zwei. Atlas Delmenhorst und Aufstiegsanwärter Teutonia 05 Ottensen - nun schon seit fünf Spielen sieglos - trennten sich 1:1. Nach dem fünften Spieltag der Abstiegsrunde steht der erste Absteiger fest: Der FC Oberneuland reichte keinen Lizenzantrag ein und geht in die Oberliga Bremen. | 03.04.2022 17:40