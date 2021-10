Stand: 17.10.2021 16:57 Uhr Regionalliga: Teutonia bleibt Tabellenführer der Staffel Nord

Teutonia 05 hat zum Rückrunden-Auftakt der Fußball-Regionalliga Nord die Tabellenführung in der Nordstaffel verteidigt. Dafür reichte ein 1:1 beim Heider SV. Auf Platz zwei bleibt Holstein Kiel II, nun sogar punktgleich mit dem Spitzenreiter. Bei Schlusslicht Altona 93 gab es einen souveränen 3:0-Erfolg. Für die Überraschung des Spieltags sorgte der personell gebeutelte Nachwuchs des FC St. Pauli. Das junge Team schlug Drittliga-Absteiger VfB Lübeck verdient mit 1:0. In den unteren Regionen kam Phönix Lübeck zu einem 1:1 gegen Eintracht Norderstedt. Torlos endete die Partie zwischen Drochtersen/Assel und dem Hamburger SV II. Spielfrei war Weiche Flensburg, das am Dienstag zum Nachholspiel beim HSV II antritt. | 17.10.2021 16:56