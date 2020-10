Stand: 04.10.2020 17:09 Uhr Regionalliga: Teutonia 05 jetzt Zweiter

Die Regionalliga-Fußballer von Teutonia 05 haben sich auf den zweiten Platz der Nordstaffel vorgearbeitet. Die Hamburger gewannen am Sonntag 4:0 gegen den zuvor ebenfalls noch ungeschlagenen Lüneburger SK Hansa. Schon vor der Pause machten Nico Donner, Nick Brisevac per Foulelfmeter und Abdel Aziz Hathat alles klar. Vor den 315 Zuschauern sorgte Markus Coffie in der Nachspielzeit für den Endstand. Ergebnisse und Tabelle | 04.10.2020 13:21