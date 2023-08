Stand: 30.08.2023 14:08 Uhr Regionalliga: St. Pauli legt Protest gegen 1:2 in Lübeck ein

Der FC St. Pauli hat beim Norddeutschen Fußballverband (NFV) Protest gegen die Wertung der Partie in der Regionalliga Nord beim 1. FC Phönix Lübeck eingelegt. Die Gastgeber hatten in dem Spiel am vergangenen Sonntag in Michael Kobert in der 46. Minute einen Spieler eingewechselt, der nicht auf der Spielberechtigungsliste gestanden hatte. St. Paulis U23 hatte die Begegnung mit 1:2 (0:0) verloren. | 30.08.2023 14:07