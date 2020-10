Stand: 17.10.2020 17:52 Uhr Regionalliga: Rehden siegt, Werder II remis

In der Fußball-Regionalliga Nord ist der BSV Rehden in der Gruppe Süd auf den Zweiten Tabellenplatz vorgerückt. Die Niedersachsen feierten gegen den FC Oberneuland dank der Treffer von Kamer Krasniqi (25., 62.) und Altrim Pajaziti (90.+4) einen 3:0 (1:0)-Erfolg und überflügelten damit die U23 von Werder Bremen, die beim 2:2 (2:1) gegen den SSV Jeddeloh II Federn ließ. Tabellenführer TSV Havelse hatte bereits am Freitagabend Hannover 96 II mit 2:0 (1:0) bezwungen. Ergebnisse und Tabelle | 17.10.2020 17:51