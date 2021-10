Stand: 30.10.2021 17:30 Uhr Regionalliga: Oldenburg festigt Tabellenführung in Gruppe Süd

Der VfB Oldenburg hat seine Tabellenführung in der Gruppe Süd der Regionalliga Nord gefestigt. Die Niedersachsen gewannen am Sonnabend gegen Hannover II mit 3:1 (2:0). Zudem verlor Tabellenschlusslicht FC Oberneuland gegen den BSV Rehden mit1:3 (0:2) und Jeddeloh II schlug den Lüneburger SK mit 2:0 (1:0). In der Nord-Staffel besiegte Phönix Lübeck den Heider SV mit 1:0 (1:0). Ergebnisse und Tabelle | 30.10.2021 17:30