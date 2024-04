Stand: 11.04.2024 11:27 Uhr Regionalliga Nordost führt Vierten Offiziellen ein

Der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) wird in der Regionalliga Nordost bei ausgewählten Spielen künftig einen Vierten Offiziellen einsetzen. "Aufgrund von Vorkommnissen und Entwicklungen in den letzten Wochen und unter Berücksichtigung wichtiger für den Auf- und Abstieg entscheidender Spiele in den nächsten Wochen sehen wir Handlungsbedarf", teilte der NOFV mit. Die Kosten für den zusätzlichen Unparteiischen trägt der Verband. Schon am Freitag wird der Vierte Offizielleim Topspiel zwischen Energie Cottbus und dem Greifswalder FC zu seinem ersten Einsatz kommen. | 11.04.2024 11:24