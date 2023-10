Stand: 14.10.2023 16:33 Uhr Regionalliga Nordost: Hansa Rostock II verlässt letzten Tabellenplatz

Die zweite Mannschaft von Hansa Rostock hat in der Fußball-Regionalliga Nordost durch einen Heimerfolg die "rote Laterne" abegegeben. Der Neuling gewann am Sonnabend in einer vom 15. Spieltag vorgezogenen Partie gegen den FSV Luckenwalde mit 1:0 (0:0). Mike Bachmann wurde in der 75. Minute zum Matchwinner. Ergebnisse und Tabelle | 14.10.2023 16:30