Stand: 12.12.2023 20:02 Uhr Regionalliga Nordost: Hansa Rostock II unterliegt Viktoria Berlin

Der FC Hansa Rostock II hat im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Regionalliga Nordost am Dienstagabend einen Rückschlag erlitten. Gegen den FC Viktoria 1899 Berlin musste sich der Aufsteiger am 17. Spieltag zu Hause mit 0:2 (0:0) geschlagen geben. Die zweite Mannschaft des FC Hansa belegt in der Tabelle den letzten Rang. Ergebnisse und Tabelle | 12.12.2023 20:00