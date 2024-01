Stand: 28.01.2024 15:38 Uhr Regionalliga Nordost: Greifswalder FC zementiert Tabellenführung

Der Greifswalder FC ist mit einem 3:0 (1:0)-Erfolg über den FC Carl Zeiss Jena in das neue Fußball-Jahr gestartet. Die Vorpommern zementierten durch ihren elften Saisonsieg die Tabellenführung in der Fußball-Regionalliga Nordost. Guido Kocer (10.), Jorik Wulff (57.) und Johannes Manske (90+2.) waren am Sonntagnachmittag für die Mannschaft von Trainer Lars Fuchs erfolgreich.