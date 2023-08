Stand: 21.08.2023 08:27 Uhr Basketball: Deutschland unterliegt USA - Auf dem Weg nach Japan

Deutschlands Basketballer haben im letzten Test vor der WM in Japan und auf den Philippinen gegen WM-Topfavorit USA eine deutliche Führung noch verspielt. Das Team um den gebürtigen Braunschweiger Dennis Schröder verlor am Sonntagabend in Abu Dhabi mit 91:99 (54:46) gegen den Olympiasieger, der bereits mit 16 Punkten zurückgelegen hatte. Deutschland reist nach der turbulenten Generalprobe trotzdem mit großem Selbstvertrauen nach Okinawa, wo am Freitag (14.10 Uhr) direkt zum Auftakt Co-Gastgeber Japan wartet. Kapitän Schröder (16 Punkte und zehn Vorlagen) stach wie schon am Vortag beim Sieg über Griechenland (84:71) heraus. | 21.08.2023 08:20