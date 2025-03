Stand: 16.03.2025 15:30 Uhr Regionalliga Nordost: Greifswalder FC bezwingt Luckenwalde

Der Greifswalder FC hat sein kleines Formtief überwunden. Nach zuvor zwei sieglosen Partie in der Fußball-Regionalliga Nordost bezwangen die Vorpommern am Sonntagnachmittag den FSV 63 Luckenwalde vor heimischer Kulisse mit 1:0 (1:0). Rudolf Ndualu erzielte in der 20. Minute den Siegtreffer für den GFC, der sich auf den sechsten Tabellenplatz verbesserte. Ergebnisse und Tabelle | 16.03.2025 15:29