Stand: 21.09.2024 15:05 Uhr Regionalliga Nordost: Greifswald verliert in Luckenwalde

Der Greifswalder FC hat in der Fußball-Regionalliga Nordost erneut einen Rückschlag hinnehmen müssen. Beim bis dahin sieglosen FSV Luckenwalde unterlag der GFC am Sonnabend mit 1:2 (0:0). Neuzugang Bastian Strietzel war der Torschütze zum zwischenzeitlichen 1:1. In der Tabelle ist Greifswald mit fünf Siegen und vier Niederlagen Fünfter. | 21.09.2022 15:04