Stand: 29.10.2020 11:56 Uhr Regionalliga Nord spielt am Wochenende noch

Die Begegnungen der Fußball-Regionalliga Nord der Herren sollen an diesem Wochenende noch stattfinden. Das teilte der Norddeutsche Fußball-Verband (NFV) am Donnerstag mit. Auch die Partien der Futsal-Regionalliga Nord sollen noch durchgeführt werden, während die Spiele der Frauen-Regionalliga und in den drei Junioren-Regionalligen schon an diesem Wochenende nicht mehr ausgetragen werden. Ab Montag ist dann der Spielbetrieb in allen Klassen des NFV bis mindestens Ende November ausgesetzt. | 29.10.2020 11:55