Stand: 16.02.2025 16:34 Uhr Regionalliga Nord: Werder II siegt klar beim HSV II, VfB Lübeck nur remis

In der Fußball-Regionalliga Nord standen am Sonntag zwei Derbys auf dem Programm. In einer vorgezogenen Partie des 28. Spieltages setzte sich Werder Bremen II mit 4:1 (1:0) beim Hamburger SV II durch. In einer Nachholpartie vom 21. Spieltag kam der VfB Lübeck beim Schlusslicht Holstein Kiel II nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Die Begegnungen SV Todesfelde gegen Eintracht Norderstedt und FC St. Pauli II gegen den TSV Havelse fielen aus. Ergebnisse und Tabelle 16.02.2025 16:32