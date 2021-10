Stand: 02.10.2021 17:08 Uhr Regionalliga Nord: Werder II nur remis, HSV II siegt

Werder Bremen II ist am achten Spieltag der Fußball-Regionalliga Nord in der Gruppe Süd nicht über ein 1:1 (1:0) beim SSV Jeddeloh II hinausgekommen. Die Grün-Weißen sind mit16 Punkten Erster, können am Sonntag aber noch vom VfB Oldenburg (zu Hause gegen den BSV SW Rehden) überholt werden. Der HSV II hat derweil in der Gruppe Nord mit 2:1 (0:1) gegen den Heider SV gewonnen. Die Hamburger kletterten in der Gruppe Nord auf den sechsten Rang, die Dithmarscher bleiben Zehnter und damit Vorletzter. | 02.10.2021 17:04