Stand: 28.11.2021 16:13 Uhr Regionalliga Nord: Werder II mit Last-Minute-Sieg

Der Nachwuchs des FC St. Pauli hat in der Nordstaffel der Fußball-Regionalliga Nord einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen die SV Drochtersen-Assel gefeiert. Die Partie zwischen Altona 93 und dem Heider SV fiel aus. In der Südstaffel gewann Tabellenführer VfB Oldenburg 4:0 (3:0) gegen den Lüneburger SK. Verfolger Werder Bremen II setzte sich erst in der Nachspielzeit mit 2:1 (0:0) bei Borussia Hildesheim durch. Hannover 96 II gewann mit 2:1 (1:0) gegen den FC Oberneuland, der HSC Hannover unterlag dem SSV Jeddeloh II mit 1:5 (0:0). | 28.11.2021 16:08