Stand: 27.10.2021 21:38 Uhr Regionalliga Nord: Werder Bremen II schlägt Hannover 96 II

Die Zweitvertretung von Werder Bremen bleibt in der Südstaffel der Fußball-Regionalliga Nord an Tabellenführer VfB Oldenburg dran. Dank eines Treffers von Justin Njinmah (6.) gewannen die Hanseaten am Mittwochabend 1:0 (1:0) gegen Hannover 96 II. Als Tabellenzweiter haben die Bremer fünf Punkte Rückstand auf die noch ungeschlagenen Oldenburger. | 27.10.2021 21:37