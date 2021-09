Stand: 17.09.2021 21:37 Uhr Regionalliga Nord: Weiche Flensburg bleibt oben dran

Der SC Weiche Flensburg hat in der Fußball-Regionalliga Nord zum Beginn des achten Spieltags einen weiteren Sieg eingefahren. Die Schleswig-Holsteiner setzten sich in der Nord-Gruppe mit 3:1 (2:1) gegen den Heider SV durch und zogen so in der Tabelle punktemäßig mit Spitzenreiter Holstein Kiel II gleich. Allerdings hat Flensburg ein Spiel weniger absolviert. Tabelle | 17.09.2021 21:29