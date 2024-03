Stand: 28.03.2024 21:40 Uhr Regionalliga Nord: Weiche Flensburg 2:2 gegen Drochtersen/Assel

Der SC Weiche Flensburg 08 hat im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Regionalliga Nord am Donnerstagabend zumindest einen Punkt verbuchen können. Die Schleswig-Holsteiner kamen in einer Nachholpartie vom 19. Spieltag zu einem 2:2 gegen die SV Drochtersen/Assel. Das abgeschlagene Schlusslicht SC Spelle-Venhaus unterlag zu Hause Eintracht Norderstedt mit 0:2 (0:0). Ergebnisse und Tabelle | 28.03.2024 21:30