Stand: 10.03.2023 15:20 Uhr Regionalliga Nord: Vier Partien fallen Witterung zum Opfer

In der Fußball-Regionalliga Nord sind am Freitag vier Partien wegen Unbespielbarkeit der Plätze für das kommende Wochenende abgesagt worden. Das teilte der Norddeutsche Fussball-Verband mit. Betroffen sind die Spiele BSV Rehden gegen TuS Blau-Weiß Lohne, SC Weiche Flensburg gegen die U23 des FC St. Pauli, BSV Kickers Emden gegen Hannover 96 II und SSV Jeddeloh gegen den 1.FC Phönix Lübeck. Mögliche Nachholtermine will der Verband frühstmöglich bekanntgeben. | 10.03.2023 15:19