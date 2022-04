Stand: 01.04.2022 21:15 Uhr Regionalliga Nord: VfB Oldenburg unbeirrt auf dem Weg zum Titel

Der VfB Oldenburg hat in der Fußball-Regionalliga Nord einmal mehr seine Qualitäten bewiesen. In der Meisterrunde setzten sich die Niedersachsen am Freitagabend mit 2:1 (0:1) beim VfB Lübeck durch und untermauerten damit ihre Tabellenführung. Mateusz Chiapa hatte Lübeck in der Nachspielzeit der ersten Hälfte in Führung geschossen. Nach der Pause drehte Oldenburg durch die Tore von Rafael Brand (38.) und Ayodele Adetula (68.) das Spiel. | 01.04.2022 21:13