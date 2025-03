Stand: 14.03.2025 21:09 Uhr Regionalliga Nord: VfB Oldenburg jubelt in der Nachspielzeit

Der VfB Oldenburg sammelt in der Fußball-Regionalliga Nord weiter fleißig Punkte für den Klassenerhalt. Das 2:2 (1:2) am Freitagabend im Kellerduell bei der U23 des FC St. Pauli war bereits die zehnte ungeschlagene Partie in Folge für die Niedersachsen. Julian Boccaccio rettete den Gästen mit seinem Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit (90.+2) einen Punkt. Torlos trennte sich der SC Weiche Flensburg von Phönix Lübeck. Ergebnisse und Tabelle | 14.03.2025 21:09