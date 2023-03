Stand: 19.03.2023 19:16 Uhr Regionalliga Nord: VfB Lübeck verliert beim FC St. Pauli II

Tabellenführer VfB Lübeck hat es in der Fußball-Regionalliga Nord verpasst, sich wieder von Verfolger Hamburger SV II abzusetzen. Mehr noch: Die Schleswig-Holsteiner verloren am Sonntag nach 1:0-Pausenführung beim FC St. Pauli II überraschend noch mit 1:2. Lübeck steht mit 55 Zählern dank der besseren Tordifferenz weiter vor der punktgleichen U21 des HSV, die am Sonnabend bei Holstein Kiel II nicht über ein 2:2 hinausgekommen war. Überblick | 19.03.2023 18:16