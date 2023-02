Stand: 05.02.2023 15:53 Uhr Regionalliga Nord: VfB Lübeck hält Hannover auf Distanz

Das Topspiel in der Fußball-Regionalliga Nord ist ohne Sieger zu Ende gegangen. Hannover 96 II und der VfB Lübeck trennten sich am Sonntag mit 1:1 (1:0). Den 96-Führungstreffer durch Sebastian Stolze (15.) glich Lübecks Robin Kölle in der 68. Minute aus. Die Schleswig-Holsteiner sind damit weiterhin souveräner Tabellenführer, Hannover ist weiter Dritter. | 05.02.2023 15:52