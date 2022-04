Stand: 13.04.2022 21:32 Uhr Handball: Sieg für Buxtehude, Niederlage für Oldenburg

Die Handballerinnen des Buxtehuder SV haben ihren dritten Platz in der Bundesliga gefestigt. Am Mittwoch feierte die Mannschaft von Trainer Dirk Leun ein souveränes 35:22 (20:9) gegen Bayer Leverkusen und damit den fünften Sieg in Folge. Beste BSV-Werferin waren Meret Ossenkopp und Maxi Mühlner mit je sieben Toren. Nach 25 Minuten führte der BSV mit 18:8. Eine Niederlage in ihrem Nachholspiel kassierten derweil die Oldenburgerinnen. Der VfL unterlag zu Hause Borussia Dortmund mit 24:27 (9:14). | 13.04.2022 21:19