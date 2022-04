Stand: 13.04.2022 22:20 Uhr Regionalliga Nord: VfB Lübeck besiegt Werder II

Im Nachholspiel der Meisterrunde in der Fußball-Regionalliga Nord hat der VfB Lübeck einen 1:0-Erfolg gegen Werder Bremen II erzielt. Vor 2.285 Zuschauern an der Lohmühle erzielte Mateusz Ciapa nach einer Stunde das entscheidende Tor. Mit dem Sieg verbesserten sich die Lübecker auf den siebten Platz hinter den weiterhin sieglosen Bremern, die in der Schlussphase nach einer Gelb-Roten Karte für Keanu Schneider in Unterzahl spielen mussten. Das Spiel begann mit zwölfminütiger Verspätung, weil Schiedsrichter Florian Pötter die Spielkleidung monierte. Beide Mannschaften wollten in grünen Hosen spielen. | 13.04.2022 22:19