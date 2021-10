Stand: 03.10.2021 16:57 Uhr Regionalliga Nord: Teutonia und Oldenburg stehen an der Spitze

Teutonia 05 Ottensen hat die Tabellenführung in der Nordgruppe der Fußball-Regionalliga Nord verteidigt. Dem Team von Coach Dietmar Hirsch reichte am Sonntag ein 1:1 (1:0) bei Eintracht Norderstedt, um Erster zu bleiben. Verfolger Weiche Flensburg war am Freitag vor heimischer Kulisse nicht über ein torloses Remis hinausgekommen. In der Südgruppe löst der VfB Oldenburg, der den BSV Rehden mit 4:1 (1:1) bezwang, Werder Bremen von der Spitze des Klassements ab. Die U23 des Bundesligisten hatte am Vortag beim SSV Jeddeloh II 1:1 gespielt. Ergebnisse/Tabellen | 02.10.2021 18:06