Stand: 18.09.2024 08:50 Uhr Regionalliga Nord: Teutonia - St. Pauli II am 20. November

Das Hamburger Duell in der Fußball-Regionalliga Nord zwischen Teutonia 05 Ottensen und der U23 des FC St. Pauli ist neu angesetzt worden. Die Partie, die ursprünglich am 4. September hätte gespielt werden sollen, wegen eines Unwetters aber abgesagt wurde, findet nun am 20. November statt. Anpfiff ist um 20.15 Uhr. | 18.09.2022 08:50