Stand: 10.10.2021 16:10 Uhr Regionalliga Nord: Teutonia 05 verteidigt Tabellenführung

Der FC Teutonia 05 Ottensen hat die Tabellenführung in der Fußball-Regionalliga Nord verteidigt. Den Hamburgern genügte am Sonntag im Spitzenspiel gegen Holstein Kiel ein 1:1 (0:0)-Remis, um Rang eins in der Nordstaffel der zweigeteilten Vierten Liga zu behaupten. Verfolger SC Weiche Flensburg 08 verlor überraschend bei der U23 des FC St. Pauli mit 1:2 (1:1). Ergebnisse und Tabellen | 10.10.2021 16:08