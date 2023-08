Stand: 03.08.2023 12:16 Uhr Regionalliga Nord: Terminstress für den SV Meppen

Die eigentlich für diesen Sonntag angesetzte Partie in der Fußball-Regionalliga Nord zwischen Holstein Kiel II und dem SV Meppen ist verlegt worden. Grund sind Umbauarbeiten im Kieler Stadion. Das Spiel soll nun am Mittwoch, den 13. September, um 15.30 Uhr angepfiffen werden. Dass dieser Termin für die Fans äußerst unglücklich ist, ist den Meppenern bewusst. Doch laut Teammanager Marcel Gebers "gibt es bis zum 10. Dezember kein freies Wochenende" und die Kieler haben kein Flutlicht. Ebenfalls verlegt wurden die Meppener Partien in Oldenburg (jetzt 6. September, 18 Uhr) und beim SSV Jeddeloh II (16. August, 19 Uhr). | 03.08.2023 12:15