Stand: 09.03.2025 16:33 Uhr Regionalliga Nord: TSV Havelse kann Meistersekt kalt stellen

Den Fußballern des TSV Havelse dürfte die Meisterschaft in der Regionalliga Nord und die damit verbundenen Aufstiegsspiele zur Dritten Liga gegen den Titelträger der Norost-Staffel kaum mehr zu nehmen sein. Nachdem die Garbsener am Sonnabend den Bremer SV mit 2:0 bezwungen hatten, patzte am Sonntag ihr ärgster Verfolger, die SV Drochtersen/Assel, beim 0:2 bei Eintracht Norderstedt. Der Vorsprung Havelses auf den Tabellenzweiten beträgt nun bereits 13 Zähler bei noch zehn ausstehenden Partien. Ergebnisse und Tabelle | 09.03.2025 16:31